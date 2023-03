Stau Foto: Mia Bucher/dpa/Symbolbild up-down up-down Verkehr Vollere Straßen in Mecklenburg-Vorpommern vor Ostern Von dpa | 30.03.2023, 16:48 Uhr

Zum Start der Osterferien in zehn Bundesländern rechnet der ADAC mit volleren Straßen in Mecklenburg-Vorpommern. Ab Freitagnachmittag sei mit einem steigenden Verkehrsaufkommen zurechnen, das sich auch am Samstag ab dem Vormittag bis in den späten Nachmittag ziehe, teilte der Automobilclub am Donnerstag in Hamburg mit. Der Einschätzung nach wird es allerdings keinen ganz großen Ansturm wie zum Beispiel in den Sommerferien geben.