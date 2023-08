Gesellschaft Volkssolidarität startet fünfwöchige Spendensammlung Von dpa | 05.08.2023, 09:25 Uhr Geld Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Illustration up-down up-down

Von diesem Samstag (05.08.) an sind in Mecklenburg-Vorpommern wieder Spendensammler der Volkssolidarität unterwegs, um Geld für Sozialprojekte einzuwerben. Mit Hilfe der Einnahmen sollen zusätzliche Angebote etwa für Kinder und Senioren gemacht und verstetigt werden. „Gerade dort, wo unsere vielen Ehrenamtler aktiv sind, hilft Ihre Spende, anderen Menschen Freude zu bereiten, ihnen Unterstützung und Zuwendung angedeihen zu lassen und gemeinsame Erlebnisse zu ermöglichen“, heißt es in dem Aufruf.