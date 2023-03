Vogelpark Marlow Foto: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild up-down up-down Vorpommern-Rügen Vogelpark Marlow bietet zum Saisonauftakt neue Attraktionen Von dpa | 18.03.2023, 15:31 Uhr

Zum Start in die neue Saison bietet der Vogelpark Marlow (Vorpommern-Rügen) seinen Gästen erstmals auch Ausflüge in die Urzeit. Der für seine große Auswahl an heimischem und exotischem Federvieh bekannte Park ergänzte sein Angebot um Nachbildungen verschiedener Saurier. Über die Wintermonate waren die Plastiken in einer gestalteten Sumpflandschaft am Waldrand aufgestellt worden. Die Betreiber erhoffen sich von der neuen Attraktion zusätzlichen Zulauf.