Ein vierjähriger Junge ist in Loissin (Landkreis Vorpommern-Greifswald) beim Spielen auf eine Straße gestolpert und dort von einem vorbeifahrenden Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der Fahrer habe den Jungen am Freitagabend nicht rechtzeitig gesehen und erst nach einem „plötzlichen Knallgeräusch“ sofort gebremst, teilte die Polizei mit. Beim Zusammenstoß zog sich der Junge eine Platzwunde am Kopf und eine blutige Nase zu. Die Verletzungen waren nicht lebensbedrohlich, wie die Polizei mitteilte. Ein Notarzt behandelte den Vierjährigen noch am Unfallort. Anschließend brachte ein Rettungshubschrauber ihn zur weiteren Beobachtung ins Klinikum Greifswald.