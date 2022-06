ARCHIV - Till Backhaus (SPD), der Agrar-, Umwelt- und Klimaschutzminister von Mecklenburg-Vorpommern, spricht. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB FOTO: Jens Büttner Umwelt Vier von fünf großen Gewässern in schlechtem Öko-Zustand Von dpa | 22.06.2022, 12:00 Uhr

Das Wasser ist zwar vielerorts klar, dennoch sind vier von fünf großen Binnengewässern in Mecklenburg-Vorpommern in schlechtem ökologischen Zustand. Von den 202 Wasserkörpern mit mehr als 50 Hektar Fläche entsprechen 79,2 Prozent nicht den Vorgaben der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie für einen guten ökologischen Zustand, wie das Umweltministerium in Schwerin anlässlich des 25. Gewässersymposiums des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie am Mittwoch einräumte.