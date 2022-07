Ein Pfeil weist den Weg zur Notaufnahme eines Krankenhauses. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild FOTO: Julian Stratenschulte up-down up-down Mecklenburgische Seenplatte Vier Verletzte nach geplatztem Reifen auf der A 20 Von dpa | 03.07.2022, 14:49 Uhr

Vier Menschen sind bei einem Unfall auf der Autobahn 20 verletzt worden, zwei von ihnen sogar schwer. Das Auto mit den vier Insassen kam nach einem Reifenplatzer an der Anschlussstelle Neubrandenburg Ost ins Schleudern und überschlug sich, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Alle Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug erlitt einen Totalschaden. Die A 20 musste nach dem Unfall am Sonntagmittag in Fahrtrichtung Stettin komplett gesperrt werden.