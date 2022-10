Rettungswagen Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild up-down up-down Unfall Vier Meter gestürzt: Elfjähriger verletzt Von dpa | 07.10.2022, 22:18 Uhr

Bei einem Sturz von einem vier Meter hohen Turm aus Bierkästen hat sich ein Elfjähriger in Stralsund leicht verletzt. Der Junge sei beim Stapeln der Kisten während eines Stadtteilfestes mit einem Seil gesichert gewesen, das an einem Ast befestigt gewesen sei, teilte die Polizei am Freitagabend mit. Als er herunterfiel, brach der Ast demnach aus zunächst ungeklärten Gründen vom Baum ab, wodurch das Kind zu Boden stürzte und sich am Arm verletzte. Der Junge kam anschließend ins Krankenhaus.