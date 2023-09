Mecklenburgische Seenplatte Viele Menschen bei Gedenken an toten Jungen Von dpa | 15.09.2023, 19:41 Uhr | Update vor 7 Min. Sechsjähriger getötet Foto: Bernd Wüstneck/dpa up-down up-down

Mit einem stillen Gedenken haben die Bewohner in Pragsdorf bei Neubrandenburg am Freitagabend an den getöteten Sechsjährigen aus dem Dorf erinnert. Etwa 200 Menschen kamen in die Kirche, um den betroffenen Eltern ihre Anteilnahme zu zeigen, sagte Pastor Heye Osterwald. Das Gotteshaus sei - im Beisein der Eltern des getöteten Jungen - bis auf den letzten Platz gefüllt gewesen. Zu dem Gedenken hatte die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Alt Käbelich-Warlin eingeladen, zu der Pragsdorf gehört.