Vorpommern-Rügen Viele freiwillige Helfer für Krankenhäuser Von dpa | 04.01.2023, 17:14 Uhr

Ein Aufruf des Landkreises Vorpommern-Rügen zur freiwilligen Mithilfe in Krankenhäusern ist kurz vor Weihnachten auf große Hilfsbereitschaft gestoßen. „360 Freiwillige meldeten sich telefonisch und über 400 Hilfsangebote trafen per E-Mail ein“, teilte der Landkreis am Mittwoch mit. „Dieses gesellschaftliche Engagement ohne Wenn und Aber ist keinesfalls selbstverständlich. Ich danke sehr herzlich und mit Hochachtung allen Freiwilligen“, wurde Landrat Stefan Kerth (SPD) zitiert.