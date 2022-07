ARCHIV - Ein Mitarbeiter des Roten Kreuzes hält einen Corona-Schnelltest in der Hand. Foto: Tom Weller/dpa/Symbolbild FOTO: Tom Weller up-down up-down Pandemie Viele Corona-Tote gemeldet: Nachmeldungen spielen eine Rolle Von dpa | 26.07.2022, 14:53 Uhr

Bei der Anfang der Woche hohen Zahl an gemeldeten Todesfällen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion im Nordosten spielen Nachmeldungen eine Rolle. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales hatte am Montag 15 zusätzliche Todesfälle gemeldet. Davon entfielen acht auf den Zeitraum zwischen Dienstag und Freitag vergangener Woche, erklärte Lagus-Sprecherin Anja Neutzling am Dienstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. „Bedingt durch hohen Krankenstand und auch die Urlaubszeit kann es zu minimalen Verzögerungen auf dem Meldeweg kommen.“