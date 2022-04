Autobahn FOTO: Fabian Sommer Straßenverkehr Viel Verkehr zu Ferienbeginn erwartet Von dpa | 08.04.2022, 19:28 Uhr | Update vor 22 Min.

Zu Beginn der Osterferien in acht Bundesländern müssen Autofahrer im Nordosten mit Staus und Behinderungen rechnen. Vor den Feiertagen sei immer mit deutlich mehr Verkehr zu rechnen, sagte ein Sprecher des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr in Rostock am Freitag. Das hänge aber auch vom Wetter ab: Bei Sonnenschein ziehe es noch viel mehr Tagesausflügler nach Mecklenburg-Vorpommern.