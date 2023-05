Handschellen Foto: Stefan Sauer/dpa/Illustration up-down up-down Neubrandenburg Versuchter Totschlag: Verdächtiger nach Attacke gefasst Von dpa | 11.05.2023, 12:29 Uhr

Knapp drei Wochen nach einer Messerattacke in Neubrandenburg hat die Polizei einen Tatverdächtigen verhaftet. Der 23-Jährige, der bereits mehrere Tage per Haftbefehl gesucht wurde, sei am Mittwochabend bei Hamm (Nordrhein-Westfalen) festgenommen worden, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag in Neubrandenburg sagte. Dem Mann wird versuchter Totschlag vorgeworfen. Er soll am 21. April einen 62-jährigen Mann in Neubrandenburg mit einem Messer angegriffen haben. Das Opfer habe die Attacke abwehren können, war dabei aber verletzt worden. Das Motiv sei noch unklar, hieß es.