Versuchter Totschlag: Helfer von Polizei geehrt Von dpa | 09.11.2022, 08:22 Uhr

Zwei Wochen nach einer lebensgefährlichen Messerattacke in Greifswald hat die Polizei mehrere Frauen und Männer für ihre Zivilcourage geehrt. Wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte, haben die sechs jungen Passanten dafür gesorgt, dass der Verdächtige am 24. Oktober gefasst, der Fall aufgeklärt und das 34-jährige Opfer dank umfassender Erstversorgung und schneller Notoperation gerettet werden konnte. Der Täter hatte dem Opfer ein Messer in den Hals gestochen und war geflohen.