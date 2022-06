ARCHIV - Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr fährt zu einem Einsatz. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild FOTO: Patrick Pleul Umwelt Verstärkte Kameraüberwachung: Früherkennung von Waldbränden Von dpa | 08.06.2022, 15:43 Uhr

Bei der Bekämpfung von Waldbränden setzt Mecklenburg-Vorpommern auf Prävention und Früherkennung. Wie Agrarminister Till Backhaus (SPD) am Mittwoch im Forstamt Kaliß (Landkreis Ludwigslust-Parchim) mitteilte, wurden landesweit inzwischen an 22 Standorten Kameras installiert. Mit deren Hilfe könnten etwa 291 000 Hektar Wald und damit die Hälfte der gesamten Waldfläche des Landes überwacht werden. Besonders gefährdete Gebiete seien dabei lückenlos abgedeckt. Bei geringsten Anzeichen auf Rauchentwicklung werde die Waldbrand-Einsatzzentrale in Mirow aktiv und alarmiere die örtlichen Behörden.