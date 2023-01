Rettungsdienst Foto: Jens Kalaene/dpa/Symbolbild up-down up-down Unfall Verpuffung an Tankstelle: Mann schwer verletzt Von dpa | 10.01.2023, 09:39 Uhr

Bei einem Arbeitsunfall an einer Tankstelle in Koserow (Vorpommern-Greifswald) ist ein Mitarbeiter der Tankstelle schwer verletzt worden. Der 68-Jährige erlitt am Montagnachmittag bei einer Verpuffung Verbrennungen im Gesicht, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte. Der Mann hatte einen Wartungsschacht geöffnet, als es zu der Verpuffung kam. Er kam in eine Brand-Spezialklinik nach Berlin. Die Ursache für den Unfall sei noch unklar. Zur möglichen Schadenshöhe wurden keine Angaben gemacht.