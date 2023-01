Krankenhaus Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild up-down up-down Vorpommern-Greifswald Verpuffung an Tankstelle: Funke an Pumpe soll Auslöser sein Von dpa | 12.01.2023, 11:08 Uhr

Die Gas-Verpuffung an einer Tankstelle in Koserow (Vorpommern-Greifswald), bei der am Montag ein Mann schwer verletzt wurde, geht auf den Gebrauch einer Fasspumpe zurück. Das haben erste Untersuchungen eines technischen Gutachters ergeben, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte. Der 68-jährige Mitarbeiter war mit der Pumpe zu einem Wartungsschacht gegangen und hatte dort den Deckel geöffnet. Danach soll sich beim Betreiben der elektrischen Pumpe wohl ein Funken gelöst haben, der auf ein brennbares Gasgemisch in dem Wartungsschacht traf.