FOTO: Silas Stein ARCHIV - Ein Polizeihubschrauber fliegt im Rahmen eines Trainings über ein Gewässer. Foto: Silas Stein/dpa/Symbolbild Notfall Vermisste Touristin mit Hubschrauber-Einsatz gefunden Von dpa | 23.06.2022, 15:36 Uhr

Die Suche nach einer Touristin hat auf Rügen am Mittwoch einen Hubschrauber-Einsatz verursacht. Die Tochter der 73-Jährigen teilte laut Polizeiangaben am Nachmittag per Notruf mit, dass sie bei Glowe ihre Mutter vermisse. Die Seniorin aus Bayern brauche dringend medizinische Hilfe. Daraufhin suchte die Polizei mit einem Hubschrauber und Hunden in dem Küstengebiet. Der Küstenwald erschwere eine Suche per Streifenwagen, hieß es. Nach etwa zwei Stunden habe die Hubschrauber-Besatzung die Frau wohlbehalten in der Nähe von Glowe gefunden.