Blaulicht Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Drogen Verletzte Frau liegt mit über vier Promille im Zug Von dpa | 18.04.2023, 12:53 Uhr

Die Polizei hat am Montagabend eine stark alkoholisierte Frau in einem Zug in Schwerin aufgegriffen. Diese habe sich aufgrund ihres übermäßigen Alkoholkonsums offensichtlich nicht mehr selbstständig fortbewegen können und auf dem Boden gelegen, teilte die Bundespolizei am Dienstag mit.