Verkehr Verkehrsminister: Nahverkehr an Nutzerverhalten anpassen Von dpa | 25.04.2022, 14:09 Uhr

Der Verkehrsminister von Mecklenburg-Vorpommern, Reinhard Meyer (SPD), hat die Unternehmen des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) aufgerufen, ihre Angebote an die in der Pandemie veränderten Gewohnheiten der Menschen anzupassen. „Wir brauchen flexible Tarifangebote, um die Attraktivität für den ÖPNV wieder zu steigern und damit perspektivisch auch die Einnahmen zu erhöhen“, forderte Meyer am Montag in Schwerin. Das Land wolle sich bei übergeordneten Fragen wie einem landesweiten Rufbussystem oder Tarifangeboten aktiv einbringen.