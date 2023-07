Verfassungsschutzbericht Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down Innere Sicherheit Verfassungsschutzbericht: Rechtsextremismus größte Gefahr Von dpa | 06.07.2023, 12:32 Uhr

Der Rechtsextremismus bleibt laut Landesverfassungsschutz die größte Gefahr für die freiheitlich-demokratische Grundordnung in Mecklenburg-Vorpommern. Dem Bereich Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus wurden 2022 im Nordosten 1840 Personen zugeordnet - 50 mehr als im Jahr davor, wie Innenminister Christian Pegel (SPD) am Donnerstag bei der Vorstellung des jüngsten Verfassungsschutzberichts in Schwerin sagte. Von ihnen seien 720 als gewaltorientiert eingestuft - 40 mehr als im Jahr 2021.