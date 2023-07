Wohnungen Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Wohnen Verdoppelung der Wohngeld-Zahlungen in MV Von dpa | 17.07.2023, 16:21 Uhr

Die Ausgaben des Staates für Wohngeld haben sich in Mecklenburg-Vorpommern binnen eines Jahres mehr als verdoppelt. Im ersten Halbjahr 2023 wurden rund 56 Millionen Euro ausgezahlt, wie das Innenministerium am Montag in Schwerin mitteilte. Im ersten Halbjahr 2022 seien es 24 Millionen Euro gewesen. Im gesamten vergangenen Jahr wurden dem Ministerium zufolge 46 Millionen Euro Wohngeld in MV an Mieter und Hauseigentümer mit nicht sehr hohen Einkommen ausgezahlt.