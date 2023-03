Kita Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Illustration up-down up-down Fachpersonal Verdi zu Neuerung bei Kita-Personal: Fehler korrigiert Von dpa | 23.03.2023, 17:06 Uhr

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat eine Gesetzesänderung für mehr Fachpersonal in den Kitas in MV begrüßt. Sie betonte jedoch, dass damit lediglich die Ressourcen zurückgegeben würden, die den Einrichtungen vor sieben Jahren entzogen worden seien. „Wirft man einen ehrlichen Blick auf den Beschluss des Landtags, kommt man zu dem Ergebnis, dass hier lediglich ein massiver Fehler korrigiert wurde“, erklärte die stellvertretende Landesleiterin von Verdi Nord, Diana Markiwitz, am Donnerstag.