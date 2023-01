Warnstreik bei der Deutschen Post Foto: Peter Gercke/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild up-down up-down Tarife Verdi weitet Post-Warnstreiks im Nordosten aus Von dpa | 20.01.2023, 10:44 Uhr

Im laufenden Tarifkonflikt bei der Deutschen Post hat die Gewerkschaft Verdi am Freitag auch im mehreren Städten Mecklenburg-Vorpommerns die Zustellung von Briefen und Paketen bestreikt. „Es gibt nur sehr wenige Streikbrecher und eine hohe Bereitschaft, sich an den Aktionen zu beteiligen“, sagte Verdi- Gewerkschaftssekretär Thomas Ebeling. Betroffen vom Ausfall der Brief- und Paketzustellung sind demnach im Nordosten Zehntausende Haushalte, allein in der Rostocker Innenstadt etwa 80 000.