Verdi-Warnstreiks im öffentlichen Dienst auch im Nordosten Von dpa | 21.02.2023, 01:48 Uhr

In Mecklenburg-Vorpommern hat die Gewerkschaft Verdi in einigen Städten für Dienstag Beschäftigte des öffentlichen Dienstes zu Warnstreiks aufgerufen, um den Druck auf die Arbeitgeber im laufenden Tarifkonflikt zu erhöhen. In der Landeshauptstadt Schwerin sind städtische Tochterunternehmen, die Kita gGmbH und die Stadtwerke betroffen. In den Landkreisen Ludwigslust-Parchim und Nordwestmecklenburg richtete sich der Warnstreikaufruf an Beschäftigte aller Ämter und Gemeinden.