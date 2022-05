ARCHIV - Ein Angestellter trägt eine Mütze mit dem Verdi-Logo. Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild FOTO: Christophe Gateau Dienstleistungsgewerkschaft Verdi ruft Beschäftigte der Telekom zu Warnstreiks auf Von dpa | 09.05.2022, 16:35 Uhr

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten der Telekom in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein für Dienstag zu Warnstreiks aufgerufen. „Die Beschäftigten erwarten von der Arbeitgeberseite in der morgen beginnenden dritten Verhandlungsrunde ein einigungsfähiges Angebot. Das werden sie mit ihren Aktionen noch einmal in aller Deutlichkeit klarstellen“, sagte Verdi-Arbeitskampfleiter, Tim Freise, am Montag. Er bezeichnete das bisherige Angebot der Arbeitgeberseite im Tarifstreit als völlig unzureichend.