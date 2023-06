Hauptuntersuchung beim TÜV Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild up-down up-down Tarifverhandlungen Verdi: Mehrtägiger Warnstreik der Tüv-Beschäftigten Von dpa | 29.06.2023, 09:14 Uhr

Mit mehrtägigen Warnstreiks der Beschäftigten des Tüv Nord, des Tüv Hessen sowie der Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit will die Gewerkschaft Verdi Druck in den laufenden Tarifverhandlungen machen. Auftakt der ganztägigen, bis Dienstag geplanten Aktionen war am Donnerstag. Man rechne mit einer hohen Beteiligung, sagte ein Gewerkschaftssprecher am Morgen. Betroffen sind laut Verdi die Standorte in Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Hessen und im Saarland.