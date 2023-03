Verdi Foto: Fabian Sommer/dpa/Symbolbild up-down up-down Tarifkonflikt Verdi fordert deutliche Lohnsteigerung im Handel Von dpa | 28.03.2023, 10:07 Uhr

Die Gewerkschaft Verdi im Norden geht mit der Forderung nach deutlichen Lohnerhöhungen in die anstehenden Tarifverhandlungen im Groß- und Außenhandel sowie im Einzel-, Versand- und Buchhandel. „Mit den Tarifforderungen sollen die Preissteigerungen und Reallohnverluste der vergangenen Jahre aufgefangen werden“, teilte Verdi Nord am Dienstag in Kiel mit. Die Forderungen beziehen sich auf Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein. Erste Verhandlungstermine seien für Ende April beziehungsweise Anfang Mai geplant.