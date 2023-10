Brände Verdacht der schweren Brandstiftung in Mehrfamilienhaus Von dpa | 23.10.2023, 17:37 Uhr | Update vor 8 Min. Feuerwehr Foto: Pia Bayer/dpa/Symbolbild up-down up-down

Die Polizei geht nach einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus im Landkreis Vorpommern-Rügen dem Verdacht der schweren Brandstiftung nach. Wegen des Brandes sei das Haus in Niepars am Montagvormittag fast vollständig geräumt worden, teilte die Polizei mit. Rauchgas sei durch das Gebäude gezogen. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Nach aktuellen Erkenntnissen könne ein technischer Defekt als Auslöser für den Brand in einem der Kellerabteile ausgeschlossen werden. Die Polizei bittet um Hinweise. Der Schaden wurde auf etwa 5000 Euro geschätzt.