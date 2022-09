Heizung Foto: Marcus Brandt/dpa/Symbolbild up-down up-down Energie Verbraucherzentrale MV: Nur im Notfall mit Strom heizen Von dpa | 16.09.2022, 11:25 Uhr

Angesichts des gestiegenen Interesses an Elektroheizungen hat die Verbraucherzentrale auf die Nachteile von Heizlüftern, Radiatoren und Infrarotheizgeräten hingewiesen. So steige die jährliche Stromrechnung eines typischen Haushalts auf das Fünf- bis Zehnfache, wenn die Wärme komplett aus der Steckdose bedient würde, teilte die Verbraucherzentrale am Freitag mit. Die flächendeckende Nutzung zur Wärmeversorgung könne außerdem das Stromnetz an die Belastungsgrenze bringen.