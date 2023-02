Landwirtschaft Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Agrar Verband erwartet Hunderte Klagen gegen neue Düngeverordnung Von dpa | 02.02.2023, 13:16 Uhr

Mecklenburg-Vorpommerns Bauernpräsident Detlef Kurreck erwartet mehrere Hundert Klagen von Bauern gegen die neue Düngelandesverordnung. Eine Kanzlei bereite Sammelklagen vor, sagte Kurreck am Donnerstag bei der Jahresauftakt-Pressekonferenz des Landesbauernverbandes in Lübesse (Landkreis Ludwigslust-Parchim). Laut der Verordnung dürfen Landwirte den Pflanzen auf Äckern und Wiesen in Gebieten mit nitratbelastetem Grundwasser nur 80 Prozent ihres Bedarfs an Stickstoffdünger geben.