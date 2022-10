Schriftsteller Tellkamp Foto: Monika Skolimowska/dpa/Archivbild up-down up-down Autor Uwe Tellkamp kritisiert Gendern und verehrt Brigitte Reimann Von dpa | 18.10.2022, 22:38 Uhr

Die Schriftsteller in Deutschland müssten sich nach Auffassung des Autors Uwe Tellkamp (53) deutlicher als bisher gegen die Einführung von Gender-Sprachregeln positionieren. „Die Sprache ist wie eine tausendstimmige Orgel“, sagte Tellkamp am Dienstagabend bei einer Lesung anlässlich der Uwe-Johnson-Literaturtage in Neubrandenburg. Das umstrittene Gendern sei aber „eine Vergewaltigung von Sprache.“ Das sei, als ob man einem Organisten zwei Register der Orgel wegnehme, weil diese irgendwie kolonial belastet seien. Dann klinge die Orgel nicht mehr. Eine überwältigende Mehrheit der Bevölkerung lehne das ab.