Prozess Urteil über tödliche Stiche nach Weihnachtsmarktbesuch Von dpa | 07.07.2023, 03:01 Uhr

Im Prozess um den gewaltsamen Tod einer Frau nach einem Weihnachtsmarktbesuch mit ihrem Lebensgefährten im Dezember soll heute am Landgericht Schwerin das Urteil gesprochen werden. Der 44-Jährige hatte gestanden, seine 42 Jahre alte Lebensgefährtin erstochen zu haben. Der Tat war ein Streit auf dem Weihnachtsmarkt in Rostock vorausgegangen, der nach der getrennten Rückkehr des Paares in ihre Schweriner Wohnung noch einmal eskalierte.