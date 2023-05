Justitia Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbild up-down up-down Prozess Urteil gegen Mutter nach Tötung ihres Babys vor Verkündung Von dpa | 05.05.2023, 02:48 Uhr

Am Schweriner Landgericht soll heute das Urteil gegen eine 26 Jahre alte Mutter gesprochen werden, die im vergangenen Herbst ihr Baby unmittelbar nach der Geburt getötet haben soll. Sie soll das kleine Mädchen aus dem Fenster im dritten Stock geworfen haben. Die Staatsanwaltschaft legt der Frau Totschlag zur Last. Gleich zu Prozessbeginn am 11. April, noch vor dem Verlesen der Anklage, hatte das Gericht die Öffentlichkeit vom weiteren Prozessverlauf ausgeschlossen. Erst zur Verkündung des Urteils sind wieder Zuhörer zugelassen. Das Strafgesetzbuch sieht für Totschlag Freiheitsstrafen nicht unter fünf Jahren vor.