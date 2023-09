Prozesse Urteil gegen mutmaßlichen Drogendealer erwartet Von dpa | 20.09.2023, 17:49 Uhr | Update vor 18 Min. Justitia Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbild up-down up-down

Das Landgericht Rostock will am Donnerstag (14.00 Uhr) sein Urteil gegen einen mutmaßlichen Drogendealer verkünden, der zwischen Januar 2020 und Februar 2021 im großen Stil mit Kokain, Haschisch und Marihuana gehandelt haben soll. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm 24 Straftaten vor. Dabei geht es um rund 13 Kilogramm Kokain, 270 Kilo Marihuana und 25 Kilogramm Haschisch in einem Schwarzmarktwert von fast 1,5 Millionen Euro.