Vorpommern-Greifswald Zwei Tote nach Feuer in Jarmen Von dpa | 24.06.2023, 15:02 Uhr

Zwei Menschen werden nach einem Feuer in einem Haus in Jarmen tot gefunden. Rund 250.000 Euro beträgt der Sachschaden. Die Brandursache ist laut Polizei unbekannt. Gab es eine Explosion in dem Gebäude?