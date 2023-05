Brand in Gutshaus - Ruine Foto: Stefan Sauer/dpa/ZB up-down up-down Vorpommern-Rügen Ursache für Feuer in Herrenhaus auf Rügen weiter unklar Von dpa | 22.05.2023, 08:11 Uhr

Ermittler und Brandexperten suchen weiter nach der genauen Ursache für das Feuer in einem denkmalgeschützten Gutshaus in Neparmitz (Vorpommern-Rügen). Der Brandsachverständige konnte seine Arbeit noch nicht aufnehmen, da die Ruine nach dem Brand vom Freitagmorgen stark einsturzgefährdet ist, wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte. Es werde bisher wegen Verdachts der Brandstiftung ermittelt, weil es in dem leerstehenden zweigeschossigen Herrenhaus auch keine Zündquelle, wie einen Strom- oder Gasanschluss, mehr gab.