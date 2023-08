Feuerwehr Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild up-down up-down Landkreis Rostock Ursache für Brand in Spielsalon war technischer Defekt Von dpa | 02.08.2023, 08:02 Uhr

Der Brand in einer Shisha-Bar in Güstrow (Landkreis Rostock) in der Nacht zu Dienstag ist vermutlich durch einen technischen Defekt ausgelöst worden. Das ergaben die Untersuchungen eines Brandgutachters, der die Brandruine besichtigte hatte, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. Einzelheiten, was für ein technischer Defekt das war, könne man mit Rücksicht auf die Ermittlungen aber noch nicht nennen. Es habe nach den bisherigen Ermittlungen „keine Einwirkung von außen“, wie etwa einen Einbruch, gegeben.