Vorpommern-Rügen Urlauberin in Café verletzt: Suche nach E-Rollstuhlfahrerin Von dpa | 01.03.2023, 12:24 Uhr

Ein ungewöhnlicher Unfall in einem Café in Binz auf der Insel Rügen beschäftigt die Polizei in Vorpommern. Wie eine Stralsunder Polizeisprecherin am Mittwoch sagte, wird nach einer Frau gefahndet, die mit einem E-Krankenfahrstuhl in das Backgeschäft gefahren, dabei einen schweren Tisch umgeworfen und eine 81-jährige Urlauberin aus Bayern verletzt haben soll. Der Fall habe sich am 22. Februar ereignet, ohne dass Polizei alarmiert wurde. Der Vorfall sei - wie auch die Schwere der Verletzungen, denn die Geschädigte erlitt Rippenbrüche - erst später bekannt geworden.