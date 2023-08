Feuerwehr Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/Z up-down up-down Feuerwehreinsatz Urlauber bei Küstenabbruch in Nordwestmecklenburg verletzt Von dpa | 02.08.2023, 18:37 Uhr

An der Steilküste zwischen der Wohlenberger Wiek und Wismar (Nordwestmecklenburg) ist am Dienstag ein Teil des Hangs auf den Strand gestürzt und hat dabei einen Strandbesucher verletzt. Wie ein Sprecher der zuständigen Rettungsleitstelle in Schwerin am Mittwoch sagte, wurde der Mann von dem herabstürzenden Gemisch aus Lehm, Sand und Steinen erfasst. Einem Bericht der „Ostsee-Zeitung“ zufolge erlitt der 50-Jährige einen Armbruch und wurde ins Krankenhaus gebracht.