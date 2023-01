Uraufführung des Schauspiels "Nullerjahre" Foto: Jens Büttner/dpa/Archivbild up-down up-down Theater Uraufführung „Nullerjahre“ von Hendrik Bolz alias Testo Von dpa | 28.01.2023, 08:08 Uhr

Hendrik Bolz alias Testo vom Rap-Duo Zugezogen Maskulin ist im ostdeutschen Plattenbau aufgewachsen. Sein Erfolgsbuch „Nullerjahre“ über seine Kindheit und Jugend in diesem Milieu ist am Freitag als Theaterstück am Mecklenburgischen Staatstheater Schwerin uraufgeführt worden. Regisseurin Nina Gühlstorff hat zusammen mit Studenten der Hochschule für Musik und Theater einen intensiven Theaterabend geschaffen.