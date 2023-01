Mecklenburgisches Staatstheater Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild up-down up-down Theater Uraufführung „Nullerjahre“ nach Erfolgsbuch von Rapper Testo Von dpa | 27.01.2023, 03:36 Uhr

„Nullerjahre“, die Autobiografie von Hendrik Bolz alias Testo vom Deutschrap-Duo Zugezogen Maskulin, kommt heute als Theaterstück auf die Bühne. Am Mecklenburgischen Staatstheater in Schwerin wird die Geschichte von Testos Jugend im Plattenbaugebiet in Stralsund uraufgeführt. Gezeigt wird das Stück in der neuen Staatstheater-Spielstätte M*Halle im Schweriner Plattenbaugebiet Großer Dreesch.