Unwetter verschont Nordosten Von dpa | 23.06.2023, 15:43 Uhr

Das Unwetter über Deutschland ist an Mecklenburg-Vorpommern vorübergegangen. Sowohl das Polizeipräsidium in Rostock als auch in Neubrandenburg teilten am Freitag mit, dass bei Ihnen keine Meldungen zu Überschwemmungen oder durch das Wetter bedingte Unfälle eingegangen sind.