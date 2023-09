Die Kripo-Beamten würden zudem am Samstag und Sonntag weiter intensiv die Ergebnisse einer umfangreichen Befragung in Pragsdorf vom vergangenen Mittwoch auswerten und Hinweise für weitere Ermittlungsansätze nutzen.



Der Junge war am Nachmittag des 14. September zum Spielen gegangen, aber nicht wie vereinbart nach Hause gekommen. Die Eltern meldeten ihn als vermisst. Eine Stunde später wurde er mit schwersten Stichverletzungen in einer Hecke am Bolzplatz des Dorfes in der Nähe eines Sees gefunden. Versuche, ihn wiederzubeleben, waren erfolglos. Die Obduktion ergab, dass er erstochen wurde - mit einer bisher unbekannten Waffe.