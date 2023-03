Feuerwehr Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Feuer Unterstand abgebrannt: Zwei Traktoren zerstört Von dpa | 29.03.2023, 15:50 Uhr

Beim Brand eines Unterstandes für Kühe und landwirtschaftliche Maschinen sind in Gothmann bei Boizenburg zwei Traktoren komplett zerstört worden. Der Unterstand mit Wellblechdach im Landkreis Ludwigslust-Parchim sei am späten Dienstagabend in Brand geraten und vollständig niedergebrannt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Personen und Tiere wurden demnach nicht verletzt. Zur Brandursache war zunächst nichts bekannt.