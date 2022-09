Gaszähler Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild up-down up-down Energie Unternehmen kritisieren Pflicht zum hydraulischen Abgleich Von dpa | 16.09.2022, 17:27 Uhr

Der Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen hat die vom Bundesrat beschlossene Pflicht für einen hydraulischen Abgleich bei Gaszentralheizungen in größeren Gebäuden kritisiert. „Angesichts der aktuellen Krise sollte die Politik alles vermeiden, was Wohnungsunternehmen mit weiteren Aufgaben und Ausgaben belastet, die am Ende wenig Ertrag bringen“, sagte Verbandsdirektor Andreas Breitner am Freitag. Die Pflicht zum hydraulischen Heizungsabgleich sei so ein Fall. „Diese Maßnahme verursacht hohe Kosten, führt aber am Ende nur zu einer geringen Einsparung von Energie.“ Bei dem vom Bundesrat beschlossenen hydraulischen Abgleich geht es um eine optimale Verteilung des Wassers in den Heizkörpern.