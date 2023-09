Ermittlungen Unterirdische Hanfplantage bei Stade: Neun Festnahmen Von dpa | 09.09.2023, 16:30 Uhr | Update vor 13 Min. Handschellen Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down

Wegen einer unterirdischen Hanf-Plantage und Drogengeschäften sind neun Beschuldigte im Alter von 20 bis 74 Jahren aus dem Landkreis Stade festgenommen worden. In Kutenholz und Fredenbeck durchsuchten die Einsatzkräfte am Freitag zehn Objekte und entdeckten die unterirdische Marihuana-Plantage sowie eine Plantage in einem Haus, wie die Polizeiinspektion Stade am Samstag mitteilte. An einem Ort hatten die Täter zwei bereits im vergangenen Jahr im Hamburger Hafen entwendete Container komplett eingegraben, mit Strom- und Lüftungseinrichtungen versehen und Marihuana-Pflanzen aufgezogen.