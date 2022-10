Polizei Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down Polizeieinsatz Unter Drogeneinfluss auf dem E-Scooter in Schwerin unterwegs Von dpa | 27.10.2022, 11:43 Uhr

Die Polizei in Schwerin hat einen 20-Jährigen aus dem Verkehr gezogen, der unter Drogeneinfluss auf einem E-Scooter unterwegs war. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war der Mann am Tag zuvor gestoppt worden, weil er illegal den Fußweg benutzt hatte. Nachdem der Drogenverdacht bei einem Vortest bestätigt worden war, wurde eine Blutprobe angeordnet.