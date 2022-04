Feuerwehr FOTO: Jens Büttner Landkreis Rostock Unkrautbekämpfer brennt Pflanzen ab: 100.000 Schaden Von dpa | 21.04.2022, 07:08 Uhr

Ein unvorsichtiger Unkrautbekämpfer hat an einem denkmalgeschützten Haus in Güstrow einen Schwelbrand mit einem Schaden von rund 100.000 Euro verursacht. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte, war ein Holzbalken des Hauses in der Altstadt mit einem Abflammgerät von außen so erhitzt worden, dass er in Brand geriet. Das Feuer fiel aber erst fünf Stunden nach Feierabend auf, weil sich im Kinderzimmer im ersten Obergeschoss starker Rauch ausbreitete. Ein zwei Jahre altes dort schlafendes Kind musste wegen einer Rauchvergiftung ambulant behandelt werden.