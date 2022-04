Universitätsmedizin Rostock FOTO: Bernd Wüstneck Bundesweite Studie unter Leitung aus Rostock Demenz-Patienten besser behandeln Von Frank Liebetanz | 25.04.2022, 11:12 Uhr

An Demenz erkranken rund 300.000 Menschen je Jahr in Deutschland. Bei mehr als einem Drittel bleibt unklar, ob die Ursache in einer Alzheimererkrankung liegt. Die Universitätsmedizin Rostock will Licht ins Dunkel bringen und beteiligt sich an einem bundesweiten Forschungsprojekt.