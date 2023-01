Universitätsmedizin Rostock Foto: Bernd Wüstneck/dpa/Archivbild up-down up-down Studie Unimedizin erforscht Langzeitfolgen von DDR-Unrecht Von dpa | 13.01.2023, 11:19 Uhr

Die Universitätsmedizin Rostock will Langzeitfolgen von in der DDR erlittenem Unrecht erforschen und sucht dafür Betroffene. Das ganze Ausmaß sei auch mehr als 30 Jahre danach noch nicht bekannt. „Um die Folgen aufzuklären, sind unsere Wissenschaftler auf die Unterstützung aus der Bevölkerung angewiesen“, teilte der Direktor der Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie am Freitag mit.